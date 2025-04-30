 Ziynet Sali'ye sürpriz doğum günü!

Ziynet Sali, 50'nci yaşına girdi.



Şarkıcıya doğum günü sürprizi yapıldı.



Ziynet Sali'ye pastasında, "Bu nasıl 50 böyle" yazan 50’nci yaş doğum günü sürprizi...

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