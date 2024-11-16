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Ziynet Sali annelik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Ziynet Sali annelik sorusuna bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Ziynet Sali annelik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Kıbrıs Grand Sapphire Resort’te sahne aldı.

 Ziynet Sali annelik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Cumhuriyeti'nin 41'inci yılını kutlayan Kıbrıslılar hemşerileri olan Ziynet Sali'yi sahnede görmekten memnuniyet duydu.

 Ziynet Sali annelik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Sali, "Kıbrıs'tayız Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız 15 Kasım'da memleketimdeyim ne mutlu Grand Sapphire'dayız, mavilendik sapphirlendik bugün ama kalbimiz kırmızı beyaz her zaman... Burası benim evim misafirlerime de şarkı söyliyeceğim bugün" dedi.

Ziynet Sali annelik sorusuna bakın ne cevap verdi?
Müzisyen eşi Erkan Erzurumlu ile sahnelere çıkan Sali, "Erkan çok önemli bir müzisyen... Dünya çapında iyi bir gitarist öncelikle övüyormuş gibi olmayayım bana güven veriyor. Müziğimi zenginleştiriyor onunla müzik yapmak çok keyifli çok başka" diye konuştu.

 Ziynet Sali annelik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Annelik sorularına şarkıcı, "Kıbrıs çok güzel sorduğunuz soru çok güzel ama kısmet diyelim bu işler öyle" diyerek cevapladı.

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