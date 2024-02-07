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Zirvenin tek sahibi Buray

Dur durak bilmeden konserlerine tam hızıyla devam eden ünlü sanatçı Buray, Güneydoğu Anadolu turnesinin ardından soluğu İstanbul’da aldı.

Zirvenin tek sahibi Buray

Yoğun bir konser turnesinde olan Buray, Türkiye'yi karış karış gezerek hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Geçtiğimiz akşam İstanbul’da sahne alan Buray, dillere pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra aylardır dijital platformlarda ve radyolarda zirvede yer alan “Al Senin Olsun Dünya” albümündeki şarkılarını da kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. 

Zirvenin tek sahibi Buray

“İnci” ve “Bedduam Yok” şarkılarını hayranlarının yoğun isteği üzerine bir kez daha okuyan Buray, muhteşem performansıyla gönüllere bir kez daha taht kurdu. Konserlerine devam edecek olan Buray, Kayseri, Ankara ve İstanbul konserlerinin ardından Avrupa turnesine çıkacak.

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