 Zeytinyağı ihracatında rekor 1 milyar dolara yaklaştı

Ayvalık Zeytin hasatı başlarken, üreticinin gözü 1 Kasım'da kalkması beklenen zeytinyağı ihracat yasağına çevrildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen bu yıl 18'nci kez düzenlenen Zeytinyağı ve Turizm Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve ATO yönetimi, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Festivalin ikinci gününde düzenlenen temsili hasat töreninde açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar Zeytinyağı üreticilerinin 500 milyon dolarlık ihracat hedefini geçtiğini, yasağın kalkmasının ardından zeytinyağı ihracatının 750 milyon doları geçeceğini söyledi.





Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar bu sene hasat mevsimine yeni başlandığını belirterek "Bu yıl üretim rekolte tahminlerine baktığımız zaman geçmiş yılın rakamlarını yakalayamayacağız. Bu yıl rekoltemizde yaklaşık yüzde 40 civarında bir düşme bekleniyor. Bazı bölgelerimizde sıkıntılar görünse de, Ayvalık bölgesinde pek sorun görünmüyor. Küresel iklim krizinin neden olduğu kuraklığın ve sıcaklık artışının bizim bölgemizi de yavaş yavaş etkilediğini söyleyebilirim. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin rekolte tahmin değerlendirme süreci bu yıl devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde üretimimiz 420 bin tondu, bu yıl 250 bin ton civarında üretim beklentimiz var. Yaklaşık olarak yüzde 40 civarında bir üretim kaybımızın olacağını bekliyoruz' dedi.



ATO BÜNYESİNDE 300'E YAKIN FİRMA ÜRETİM YAPIYOR



Son iki yıl içerisinde 3 kez zeytin yasağına ihracat yasağı getirildiğini hatırlatan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar 1 kasım tarihine kadar yasağın devam edeceğini belirterek şunları söyledi;



"Toptan yağ satışları ile ilgili Ticaret Bakanlığımızın Markalı ve ambalajlı ürünlerin satışını artırmak ve katma değerli ürünlerin satışını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı yönünde bir açıklaması var. Geçen yıldan hala elimizde İhracatçılar Birliği'nin de açıklamış olduğu 150 bin tonluk stoğumuz var. Ülkemizde kişi başına tüketimin 2. kilogram olduğunu hesaplarsak 120 bin ton ile 150 bin ton bizim kullandığımız bir zeytinyağımız var. Şuanki rekolte tahminimiz 250 bin ton olunca her hangi bir sıkıntı görünmüyor. Biz tabi ki Ayvalık, çok miktarda ve iyi marka yaratan bir bölge. Ayvalık Ticaret Odası bünyesinde 300'e yakın firmamız, şirketimiz 100'e yakın ulusalda görünen butik ve uluslar arası markamız var. Biz markalı ve ambalajlı satışı destekliyoruz. Ama bir şeyleri yasaklayarak da korunacağını ve satışının arttırılabileceğini de düşünmüyoruz. "

İHRACATIMIZ BU YIL 1 MİLYAR DOLARI BULABİLİR



Şu ana kadar 140 bin ton civarında zeytinyağı ihracatının gerçekleştirildiğini söyleyen ATO Başkanı Ali Uçar "Bu arada ambalajlama süreci devam ediyor. Bu 150 bin tonu da bulabilir. İhracat rakamımız da 590 milyon doları geçti, 650 - 700 milyon dolara doğru devam ediyor. Tahminler bu yıl 750 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatıyla bu sezonumuzu kapatacağımızı düşünüyoruz. Uluslararası piyasada yaşanan dalgalanmayı lehimize çevirebilirsek, 1 milyar dolar civarında bir ihracak gerçekleştirebiliriz.

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