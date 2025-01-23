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Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı. İşte detaylar...

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı

Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

 Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikili, şimdiden büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade etti.

 Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı

Doğacak bebeklerinin rahatı için Zekeriyaköy’e taşınma kararı alan çift, hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

 Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı

Bebeklerine Atlas ismini veren ikiliden Zeynep Tuğçe Bayat, “İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik” açıklamasında bulundu.

 Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı

Tuğçe Bayat, “Şimdiden bir sosyal medya hesabı açtınız mı?” sorusuna “Cansel sanırım o konuyla ilgilendi. Ben daha başka şeylerle ilgileniyorum” diye cevap verdi.

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