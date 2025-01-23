 Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'i bebek heyecanı sardı

Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikili, şimdiden büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Doğacak bebeklerinin rahatı için Zekeriyaköy’e taşınma kararı alan çift, hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Bebeklerine Atlas ismini veren ikiliden Zeynep Tuğçe Bayat, “İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik” açıklamasında bulundu.

Tuğçe Bayat, “Şimdiden bir sosyal medya hesabı açtınız mı?” sorusuna “Cansel sanırım o konuyla ilgilendi. Ben daha başka şeylerle ilgileniyorum” diye cevap verdi.

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