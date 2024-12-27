Cansel Elçin ile bebek bekleyen Zeynep Tuğçe Bayat'tan karnı burnunda poz geldi.



Çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu, pozunu Instagram'dan paylaştı.



Bayat'a binlerce beğeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.