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Zeynep Tuğçe Bayat'tan karnı burnunda poz

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan karnı burnunda poz... İşte detaylar...

Zeynep Tuğçe Bayat'tan karnı burnunda poz

Cansel Elçin ile bebek bekleyen Zeynep Tuğçe Bayat'tan karnı burnunda poz geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan karnı burnunda poz
Çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu, pozunu Instagram'dan paylaştı.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan karnı burnunda poz
Bayat'a binlerce beğeni geldi.

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