Zeynep Tuğçe Bayat reklam için objektif karşısına geçti

Zeynep Tuğçe Bayat, bir kıyafet markası için objektif karşısına geçti.



Oyuncu, binlerce beğeni aldı.



Bayat'a mesaj da yağdı.



Oyuncu, karenin altına reklam diye yazdı.

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