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Zeynep Tuğçe Bayat iki projeyle birden ekranlarda

İzleme rekorları kıran "Prens" dizisinin 2.sezonunda 'Caren' rolüyle izlediğimiz Zeynep Tuğçe Bayat, 9 Mayıs'ta 2 projeyle daha karşımıza çıkıyor.

Zeynep Tuğçe Bayat iki projeyle birden ekranlarda

2022 yılında çekimleri tamamlanan, Türk İspanyol ortak yapımı La Pasion Turca’da 'Tuba' karakterine hayat veren güzel oyuncu, projede İspanya'da konservatuvar okurken öğrendiği İspanyolcayı da kullanma şansı buldu.  

Zeynep Tuğçe Bayat iki projeyle birden ekranlarda

İspanyol Antena 3’de yayınlanacak olan dizi, güzel oyuncunun yer aldığı, Ay Yapım imzalı, "Kimler Geldi Kimler Geçti" ile aynı gün yani 9 Mayıs’ta seyirciyle buluşuyor.

Zeynep Tuğçe Bayat iki projeyle birden ekranlarda

Netflix’te yayınlanacak dizide 'Avukat Beliz' olarak karşımıza çıkan Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinden sonra ilk kez mezun olduğu bölüm ile ilgili bir karakteri canlandırmasıyla da dikkatleri üzerine toplayacak.

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