Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı Citys'te görüntülendi. Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, tüketim çılgınlığı yapmadığını ikinci el ve bit pazarlarından alışveriş yaptığını söyledi.

Marka takıntısı olmadığını belirten oyuncu "Alışverişi az ve öz yapmaya çalışıyorum. İşim gereği modayı seviyorum. İndirimlere bakıyorum. Daha çok yurt dışında indirime bakıyorum. Bir stylist ile çalışıyorum. Fikirlerini alıyorum. Marka takıntım yok. Marka seviyorum ama beğendiğim şeyleri alıyorum. Yurt dışında bit pazarları oluyor oralardan alıyorum. Buradan pazarlardan alıyorum. İkinci ele mesafeli değilim. İkinci el de alırım. Tüketim çılgınlığına gerek yok çok alışverişe gerek yok. Az alıyorum" dedi.

Meslektaşı Cansel Elçin'le evli olan oyuncu, "Popüler olunca evliliği yürütmekte zorluk oluyor mu?" sorusuna, "O iş tam tersi... Bizim ne kadar göz önünde olursak işlerin güzel gidiyordur demektir. Ne kadar az stresin olursa sağlıklı olursun. Çalıştıkça parlıyoruz" dedi.

ÇOCUK NEDEN OLMASIN?

Bayat, "Eşiniz popüler biri kıskanıyor musunuz?" sorusuna, "Ona iltifat ettikleri yorumlar çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniyorum. Son olarak 'Şahane Hayatım'da onun olduğu bölümlerinde Cansel'e yazılanlara bakıyorum hoşuma gidiyor. Kıskanç değiliz. O da bana yazılanları atıyor. Mutlu oluyoruz. Sosyal medyada güzel yorumları da görüyoruz" cevap verdi. Çocukla ilgili sorulara ise oyuncu, "Birgün isterim neden olmasın? Ne zaman bilmiyorum, bunun planı yapılmıyor. Zaten kadınlar hem çalışıp hem de çocuklarını büyütüyorlar. Gelirse bebek hoş gelir" dedi. Yedi dil bildiğini yönünde çıkan haberlere Bayat, "Dört dil biliyorum. Hemen bu haberi doğru çıkarmak için üç dil daha öğreneceğim. Dil öğrenmeyi çok seviyorum. Japon dizisinde oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

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