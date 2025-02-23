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Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel'in kızları dünyaya geldi! Kızlarının ismini açıkladılar!

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel'in kızları dünyaya geldi! Kızlarının ismini açıkladılar! İşte detaylar...

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel'in kızları dünyaya geldi! Kızlarının ismini açıkladılar!

Oyuncu Zeynep Sever Demirel ve teknik direktör Volkan Demirel, üçüncü kez anne-baba oldu.

 Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel'in kızları dünyaya geldi! Kızlarının ismini açıkladılar!

Çift, kızlarına Yasmin adını verdi.

 Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel'in kızları dünyaya geldi! Kızlarının ismini açıkladılar!

İkili, 8 Şubat 2014 tarihinde Yade'yi, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda'yı kucağına almıştı.

 

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