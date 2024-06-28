  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Sever Demirel kayınpederiyle çektirdiği son fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdi

Zeynep Sever Demirel kayınpederiyle çektirdiği son fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdi

Zeynep Sever Demirel kayınpederiyle çektirdiği son fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdi

Eski futbolcu Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, 25 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Zeynep Sever Demirel kayınpederiyle çektirdiği son fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdi
Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kayınpederinin vefatından sonra duygularını dile getirdi.

Zeynep Sever Demirel kayınpederiyle çektirdiği son fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdi
Demirel, Ali Naci Demirel ile çektirdiği kareleri paylaştı.

Zeynep Sever Demirel kayınpederiyle çektirdiği son fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdi
Oyuncu, "Keyifin çok yerindeydi be babuş. Yedik, içtik, sen anlattın biz dinledik, güldürdün, güldük. Kalkarken "gelinimle beraber Atamın önünde resim çekilmeden şuradan şuraya gitmem" dedin. Göbeğini çek içeri dedik, çektin, yine gülüştük.

 Zeynep Sever Demirel kayınpederiyle çektirdiği son fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdi

Son fotoğrafların oldu bunlar. Şuradan şuraya gitmem dedin, keşke bu kadar ani bu kadar erken gitmeseydin. Sen herkesin hayatında tahmin ettiğinden çok daha büyük bir yer kapladın. O kadar çok sevenin varmış ki... Bir kayınpeder gibi değil bir babaydın sen. Giderken hediyeni bıraktın bize. Seni çok seviyorum yokluğuna alışmamız çok zor olacak…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi
  Cemiyet

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi

İzzet Yıldızhan'ın tatili zehir oldu! Teknesinde talihsiz kaza
  Magazin

İzzet Yıldızhan'ın tatili zehir oldu! Teknesinde talihsiz kaza

Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti
  Magazin

Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti

Memoli ile Zeyno yıllar sonra bir arada
  Magazin

Memoli ile Zeyno yıllar sonra bir arada

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor
  Magazin

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor

Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?
  Magazin

Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?