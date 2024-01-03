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Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile ilgili flaş itirafta bulundu!

Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile ilgili flaş itirafta bulundu! İşte detaylar...

Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile ilgili flaş itirafta bulundu!

Ceyda Düvenci, yeni yılın ilk Bambaşka Sohbetleri'nde sporcu, teknik direktör Volkan Demirel'in eşi, Zeynep Sever Demirel'i konuk etti. Demirel, NTV ekranlarında özel hayatından hayata bakış açısını, ailesiyle birlikte yaşadığı büyük Kahramanmaraş depremini, eşini Ceyda Düvenci ile sohbetinde cümlelere döktü... Siz basın mensubu arkadaşlarımızla öne çıkan cümleleri paylaşıyoruz:

Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile ilgili flaş itirafta bulundu!
Zeynep Sever Demirel, aşka bakış açısını anlatırken: "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı... " dedi.

Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile ilgili flaş itirafta bulundu!

Demirel: "Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir ben maneviyimdir, Volkan çok konfor düşkünüdür ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim, o mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir. Onun depremden sonraki o manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmaması,hayalinde olan kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen, bir an bile düşünmeyip 'hayır ben Hatay'la devam edeceğim" demesi benim için yeniden aşık olma sebebi. Bu depremden önce yoktu, deprem bizim hayatımıza o yönden de dokundu" dedi.

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