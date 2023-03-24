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Zeynep Selvili ile Birkan Batuk Evleniyor! Nikah ve Düğün Detayları Belli Oldu

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan cemiyetin ünlü ismi psikolog Zeynep Selvili ile ünlü basketbolcu Birkan Batuk'un evlenme kararı aldığı ortaya çıktı. Çift, 30 Mayıs'ta evleniyor. İşte haberin detayları...

Zeynep Selvili ile Birkan Batuk Evleniyor! Nikah ve Düğün Detayları Belli Oldu

Geçtiğimiz haziran ayında Bursaspor’dan Gaziantep Basketbol’a transfer olan Birkan Batuk’un en büyük destekçisi Zeynep Selvili oldu.

Zeynep Selvili ile Birkan Batuk Evleniyor! Nikah ve Düğün Detayları Belli Oldu

Sevgilisinin maçlarını kaçırmayan cemiyetin ünlü ismi, bu anları takipçileriyle de paylaşmış, “Başarısında hiçbir payım olmamasına rağmen gururlanmakta sakınca görmüyorum” demişti. Bu güzel çiftin 30 Mayıs’ta New York’ta nikâh masasına oturacağını öğrendim. Sonra da Urla’da aileleri ve dostları için güzel bir düğün yapacaklar. Şu sıralar harıl harıl düğünü için hazırlanan Zeynep Selvili, önceki gün Londra’ya uçarak gelinlik bakmaya gitti.

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