 Zeynep Özyağcılar’dan duygulandıran Erdal Özyağcılar itirafı!

Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programının bu haftaki konuğu, Devlet Opera ve Balesi eski balerini, modern dansçı, oyuncu ve eğitmen Zeynep Özyağcılar oldu. Usta sanatçılar Erdal ve Güzin Özyağcılar’ın kızı olan Özyağcılar, hem sanat yolculuğunu hem de özel hayatına dair bilinmeyenleri samimi açıklamalarla anlattı.

KIŞIN DENİZE GİRMEK BİZDE AİLE GELENEĞİDİR

Sosyal medyada gündem olan ve babası Erdal Özyağcılar ile birlikte karda yuvarlandığı görüntülerin perde arkasını ilk kez anlatan Zeynep Özyağcılar, sıra dışı aile geleneklerinden söz etti.

“Bizim aile geleneğimizdir, her 1 Ocak’ta ailecek denize gireriz” diyen Özyağcılar, “O gün de yoğun kar yağmıştı, yollar kapanmıştı. Ben de ‘Denize giremiyorsak kara girelim’ dedim. Sonrasında bana ‘Delirdi mi acaba?’ diyenler oldu. Eğer delilikse ben hep deliydim” sözleriyle stüdyoda kahkahalara neden oldu.

BABAMA BENZEYENİ BULAMAYACAĞIMI BİLİYORUM

Programın en duygusal anları ise babası Erdal Özyağcılar hakkında yaptığı açıklamalar sırasında yaşandı. Babasına olan hayranlığını ve sevgisini dile getiren Özyağcılar, izleyenleri duygulandıran ifadeler kullandı.

“Babama benzeyeni aramayı bıraktım” diyen Özyağcılar, “Babam çok başka. Onun döneminin her şeyi başka, erkekleri başka, sevgisi başka. Şu anda onu aramak sadece hayal kırıklığı getirir. Genelde ünlü isimlerin çocuklarıyla yaşadığı kavgaları ya da kötü ilişkileri duyuyoruz. Ama benim babam önce insandır, sonra babadır” sözleriyle babasına duyduğu hayranlığı anlattı.

SEKTÖRÜN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNÜ ANLATTI

Program boyunca oyunculuk sektöründeki kast sistemi, menajer tekelleşmesi, “istenmeyen oyuncular listesi” iddiaları ve sanat dünyasının perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zeynep Özyağcılar, samimi itiraflarıyla Pembe Masa’ya damga vurdu. Özyağcılar’ın özellikle ailesi ve babası hakkında yaptığı açıklamalar ise programa izleyenlerden büyük ilgi gördü.

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