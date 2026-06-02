Zeynep Özal: Babamın ölümüyle ailede herkes kendi yoluna gitti

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programının ikinci bölümünde, bugüne kadar hiç paylaşmadığı anılarını paylaştı. Babasının ölümünün ardından ailede herkesin kendi yoluna gittiğini söyledi.



AYŞE’Yİ İLK GÖRÜŞTE ÇOK SEVDİM

Wediacorp yönetiminde çekimleri gerçekleştirilen programda koruyucu aile olarak hayatına giren Ayşe ile kurduğu güçlü bağı anlatan Zeynep Özal, yaşadığı duygusal süreci samimi ifadelerle paylaştı. Ayşe’yi ilk gördüğü anda aralarında özel bir bağ oluştuğunu söyleyen Özal, koruyucu aile olmanın hayatında açtığı yeni sayfayı ve bu süreçte yaşadığı unutulmaz anıları anlatıyor.

BABAM TOPLAYICI BİR İNSANDI

Babası Turgut Özal’ın vefatının ardından aile içinde yaşanan değişimleri de anlatan Zeynep Özal, “babam toplayıcı bir insandı. Vefatından sonra büyük bir şok yaşadık. Herkes kendi yoluna gitti, kendi kabuğuna çekildi. Babamın ölümüyle sadece bir Cumhurbaşkanını değil, ben en iyi arkadaşımı da kaybettim” diyor.



SARIYER BELEDİYE BAŞKANI OLMAMI İSTEDİ

Siyasete neden girmediğini de açıklayan Zeynep Özal, babasının kendisini siyasette görmek istediğini söylerken, “babam Sarıyer Belediye Başkanı olmamı çok istedi. Teklifini kabul etmeyince iki ay benimle konuşmadı. Ancak ben farklı bir hayat yolu seçtim” diyor.



BİRAZ KULAĞIM, BİRAZ SESİM OLSAYDI KENDİMİ SAHNELERE ATARDIM

Sanata olan ilgisini de paylaşan Özal, gençlik yıllarındaki hayallerinden söz ederek, “biraz kulağım, biraz sesim olsaydı kendimi sahnelere atardım” diyerek esprili bir dille sohbeti sürdüren Özal ayrıca, Amerika’da kurmayı düşündüğü hayatı neden yarım bıraktığını, yanlış kararlarını, gençlik hatalarını, evliliklerini, çocuklarıyla ilişkisini, özlemlerini ve pişmanlıklarını da içtenlikle paylaşıyor.

Babası Turgut Özal ile yaşadığı anıları, babasının nasihatlerini, Türkiye’nin değişimini, sosyal sorumluluk çalışmalarını ve politikaya bakışını anlatan Zeynep Özal, kaleme aldığı “Bir Kadın Birkaç Hayat” kitabının yazım sürecini, dostluklarını, küskünlüklerini ve hayata dair düşüncelerini tüm samimiyetiyle izleyicilerle paylaştı. Duygusal anların da yaşandığı “Şimdi Konuşmak Moda”, Zeynep Özal’ın bilinmeyen yönlerini ortaya koyan özel bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor.

