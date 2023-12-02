 Zeynep Mansur yeni teklisini tanıttı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, bir Sezen Aksu şarkısı olan yeni teklisi ‘Hadi Git’ şarkısının klibinin yayına açıldığı anda yakın dostları ve basın mensuplarıyla birlikte klibini izleyerek mutluluğunu onlarla paylaştı. Şarkısının tanıtım gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeynep Mansur, "Çocukluğumdan bu yana bir Sezen Aksu hayranıyım. Sahnede de şarkılarını okurum. Daha önce de bir şarkısını cover yapmıştım. Bu da altı aylık yoğun bir emek sonucu ikincisi oldu. Temennim dinleyicinin de sevmesi ve dinlemesi" dedi. 32 yıl önce çıkan ‘Hadi Git‘ şarkısının kendisinin sahneye ilk çıkmaya başladığı yıllara denk geldiğini söyleyen Mansur, "Sezen Aksu öyle büyük bir ozan ki, hala aynı duygularla bu şarkıları söyleyebiliyoruz ve dinleyebiliyoruz" dedi.

Sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası bulunan ‘Hadi Git’ adlı şarkı şimdi de Zeynep Mansur yorumuyla DMC Müzik etiketi altında tüm dijital satış platformlarında yerini aldı.Şarkının düzenlemesini yapan Mustafa Ceceli ise Ayşen ile birlikte Zeynep Mansur’a back vokal olarak destek vererek, renk kattı. Zeynep Mansur şarkısıyla aynı gün yayına açılan klibi için yönetmen Tayfun Çetinkaya’nın kamerasının karşısına geçti. Altier Academy’nin sponsorluğunda gerçekleşen klipte ünlü Amerikalı model Glen Herder eşlik etti. Güzel şarkıcının klipte giydiği dört farklı kıyafetlerin yanı sıra, klibin kreatif drektörlüğünde de Cihan Nacar imzası yer alıyor. Metro İstasyonu, Şişhane ve Akaretler’de çekimleri yapılan klip, şarkı ile eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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