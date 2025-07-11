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Zeynep Mansur ve Sebnem Özinal'in tatil keyfi  

Zeynep Mansur ve Sebnem Özinal'in tatil keyfi. İşte detaylar....

Zeynep Mansur ve Sebnem Özinal'in tatil keyfi  

Şarkıcı Zeynep Mansur ve oyuncu Sebnem Özinal, tatil için herkesin aksine Bodrum ve Çeşme yerine Kalkan'ı tercih etti.

 Zeynep Mansur ve Sebnem Özinal'in tatil keyfi  


Kalkan da Lures Otel’de konaklayan sanatçılar, doğal ve tarihi güzelliğine aşık olduklarını söylerken, çocuklar gibi akşam 20.00'a kadar denizden çıkmadılar.

Zeynep Mansur ve Sebnem Özinal'in tatil keyfi  

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