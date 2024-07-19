Zeynep’ler hem iş hem tatil yaptı

Geçtiğimiz hafta çıkan son şarkısı “Yıllar Sonra”nın gördüğü ilgiden memnun olan Zeynep Mansur “Bu iki günlük Antalya seyahati bana iyi geldi yoğun geçen günlerin ardından burada hem çekim yaptık hem eğlendik “ dedi.

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