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Zeynep’ler hem iş hem tatil yaptı

Dream Türk ekranlarının sevilen müzik-magazin programı 50 fifty için Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Sunthalia Hotel’de yapılan çekimlere katılan Zeynep Mansur’la programın sunucusu ve modacı Zeynep Bozkaya çekim aralarında soluğu denizde aldı.

Zeynep’ler hem iş hem tatil yaptı

Geçtiğimiz hafta çıkan son şarkısı “Yıllar Sonra”nın gördüğü ilgiden memnun olan Zeynep Mansur “Bu iki günlük Antalya seyahati bana iyi geldi yoğun geçen günlerin ardından burada hem çekim yaptık hem eğlendik “ dedi.

Zeynep’ler hem iş hem tatil yaptı

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