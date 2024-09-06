 Zeynep Koçak ve Sarp Bozkurt'un eğlenceli çıkışları 'Zeytin Ağacı' gerginliğini andırdı!

Cihangir sokaklarında çekimleri devam eden ve izleyiciyi kahkahaya boğacak “Araf” dizisinin seti, neşeli anlara sahne oluyor!



Başrollerini, “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ile ünlenen Zeynep Koçak ve başarılı oyuncu Sarp Bozkurt’un paylaştığı dizi, hem eğlenceli set ortamı hem de iddialı senaryosuyla gündemde.



Zeynep Koçak’ın aynı zamanda senaristliğini üstlendiği dizide, oyuncular arasındaki samimiyet dikkat çekerken, sete gelen basın mensuplarına verdikleri keyifli cevaplar da gülümsetti. Yönetmen koltuğunda Emre Bahadır Çırakoğlu’nun oturduğu dizide, iki yakın arkadaşın ölümden sonra “Araf”ta sıkışıp, cennet ile cehennem arasında karar verme süreçleri işleniyor.



Set ortamını anlatan Sarp Bozkurt, “Sette büyük bir uyum yakaladık. Zeynep’le tanışmadan önce biraz gergindim, çünkü biraz ruh hastası,” diyerek şakayla karışık espri yaptı.



Zeynep Koçak ise hemen devreye girerek Sarp’a sert bir yanıt verdi: “Sarp’ın yalancı olduğu ortaya çıkıyor! Biz çok önceden tanıştık ve harika anlaşıyoruz!” Bu beklenmedik çıkış, sette kısa bir gerilim havası estirdi. İkilinin arasındaki bu eğlenceli atışma, adeta Zeytin Ağacı dizisinin basın toplantısında Tuba Büyüküstün ile Seda Bakan arasında haftalarca süren gerginliği hatırlattı, ancak bu kez sonucu kahkahalar oldu!



ÖPÜŞME SAHNESİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!

Setteki bir diğer olay ise sosyal medyayı adeta salladı! Serhan Onat ile Zeynep Koçak’ın uzun süreli öpüşme sahnesi, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırarak sosyal medyada gündem oldu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE SEDA BAKAN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözlerini "Az da olsa tanımıyordu. Ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum. Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölmüştü.

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