Zeynep Casalini ‘’Zamansız Kadınların Şarkıları’’ ile turneye çıkıyor   

2000’li yıllara damga vuran Türk Pop Müziğinin başarılı sanatçılarından Zeynep Casalini, BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek “Zamansız Kadınların Şarkıları” konsepti ile turneye çıkıyor.

“Zamansız Kadınların Şarkıları” repertuvarında; Sezen Aksu’dan Ajda Pekkan’a, Nilüfer’den Nükhet Duru’ya “Zamansız Kadınların” söylediği, herkesin ezbere bildiği ve söylendikçe lezzetlenen şarkılardan oluşacak.

Türk Pop Müziğine adını altın harflerle yazdırmış, müzikseverlerin kalp ağrılarına refakatçi olmuş, şarkıları söylemekle kalmayıp adeta yaşayan kadın Zeynep Casalini Adana, Ankara, Bursa ve İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Zeynep Casalini “Zamansız Kadınların Şarkıları” Turne Takvimi:

18 Ekim : 01 Burda PGM Sahne Adana

23 Ekim : Jolly Joker Ankara

6 Kasım : Jolly Joker Bursa

29 Kasım : Dada Salon Kabaret İstanbul



Geçmişten günümüze uzanan, unutulmaz bir zaman yolculuğuna çıkmak isteyenler için turnenin biletleri satışta.

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