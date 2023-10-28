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Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanması hakkında bakın ne konuştu? İşte detaylar...

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören’den boşanacağı iddia edilmişti. İş insanının, oyuncuyu aldattığı iddia edilmişti.

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?
Beşerler, Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı.

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?
Oyuncu boşanma iddialarına, "Bu konuda konuşmayacağım" diyerek, haberleri doğrulamış oldu.

 

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