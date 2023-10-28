Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören’den boşanacağı iddia edilmişti. İş insanının, oyuncuyu aldattığı iddia edilmişti.



Beşerler, Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı.



Oyuncu boşanma iddialarına, "Bu konuda konuşmayacağım" diyerek, haberleri doğrulamış oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.