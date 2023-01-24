  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Beşerler'den Estetik Açıklaması 

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, estetik yorumlarına açıklık getirdi. İşte haberin detayları...

Zeynep Beşerler&#039;den Estetik Açıklaması 

Zeynep Beşerler, Emir İçgören'le 2013 yılında evlendikten sonra bir süre ekranlara ara vermişti. Bu evliliğinden Kerem adında oğlu olan oyuncunun son hali şaşırttı. Beşerler'in yeni haliyle dikkat çekti.

Zeynep Beşerler&#039;den Estetik Açıklaması 

Estetik yorumlarına açıklık getiren Beşerler, "Şunu şuraya bıraktım. Yolda, sokakta görürseniz kimdi bu diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım" diye yazdı. 

Zeynep Beşerler&#039;den Estetik Açıklaması 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayta Sözeri sahnede frikik verip espriyi patlattı
 

Ayta Sözeri sahnede frikik verip espriyi patlattı

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti
  Magazin

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?
  Magazin

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü
  Gündem

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması
  Magazin

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...
  Hayatın İçinden

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...