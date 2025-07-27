 Zeynep Bastık yazın heyecanını Ege’ye taşıdı  

Zeynep Bastık, yaz sahnesini ve müziğin ritmini Kuşadası ve Çeşme konserleriyle Ege’ye taşıdı. Önce Kuşadası Müzik Festivali’nde ardından Çeşme’de sahne alan ünlü sanatçı, bu yaza damga vuran hit’lerini tatil beldelerindeki dinleyicilerle birlikte söyledi.

Yaz başında art arda yayınladığı teklileriyle dikkat çeken, son olarak Edis ile “Yatakta Kardiyo” şarkısında düet yapan Zeynep Bastık, konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Ünlü sanatçı, Ege sahillerinde üst üste iki akşam verdiği konserle büyüledi.

İlk olarak Kuşadası’nda gerçekleşen festivalde sahne alan Zeynep Bastık, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ardından Çeşme’de müzikseverlerle buluşan sanatçı, yazın enerjisini sahneye taşıdığı performansıyla iki gece üst üste ayakta alkışlandı.

Her konserinde olduğu gibi sahne enerjisi, güçlü vokali ve dans performansıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, bu yaza damga vuran hit’lerini Ege sahillerinde tatil yapan binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyledi.

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