Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

Zeynep Bastık, Antalya Açıkhava'da sahne aldı.

Ünlü sanatçının büyülü sesi ve sahnedeki etkileyici performansıyla Antalya unutulmaz bir gece yaşadı.

Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Zeynep Bastık,

‘Lan’, ‘Eyvah’, ‘Sana Bayılıyorum’, ‘Felaket’, ‘Marlon Brando’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Zeynep Bastık sahne performansıyla da Antalya seyircisini coşturdu.

Zeynep Bastık’ın açık hava konserleri önümüzdeki günlerde Bursa, İstanbul, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Kıbrıs’ta devam edecek.

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