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Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

Yaz sahnelerine hız kesmeden devam eden Zeynep Bastık önceki gece Antalya’da sahnedeydi. Antalya seyircisi, coşku dolu konserde Zeynep Bastık’ın sevilen şarkılarıyla eğlendi.

Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

Zeynep Bastık, Antalya Açıkhava'da sahne aldı.

Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

Ünlü sanatçının büyülü sesi ve sahnedeki etkileyici performansıyla Antalya unutulmaz bir gece yaşadı.

Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Zeynep Bastık,

Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

‘Lan’, ‘Eyvah’, ‘Sana Bayılıyorum’, ‘Felaket’, ‘Marlon Brando’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Zeynep Bastık sahne performansıyla da Antalya seyircisini coşturdu.

Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

Zeynep Bastık’ın açık hava konserleri önümüzdeki günlerde Bursa, İstanbul, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Kıbrıs’ta devam edecek.

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