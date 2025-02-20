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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün AVM tarzı!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün AVM tarzı! İşte detaylar...

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün AVM tarzı!

Zeynep Bastık, oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde el ele geldikleri Zorlu AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan çift, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün AVM tarzı!

Alışveriş sırasında karşılaştıkları muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam eden sempatik çift, daha sonra meydan katında bulunan bir restorana geçerek yemek yiyip keyifli vakit geçirdi. Şık alışveriş tarzları ile de dikkat çeken sempatik çift, daha sonra araçlarını bıraktıkları vale noktasına yönelerek AVM'den ayrıldı. Çiftin, birbirine uyumu ve neşeli halleri ise gözlerden kaçmadı.

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