  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada... İşte detaylar...

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada

Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan ve Zeynep Bastık’ın yorumuyla dünya listelerine girerek rekorlar kıran ‘Lan’ şarkısı, yaratıcısı ve yorumcusunu bir araya getirdi. Zeynep Bastık ve Mabel Matiz ‘Lan’ şarkısında düet yaparak, şarkıya özel çekilen klip için kamera karşısına geçti.

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada
‘Lan’ şarkısıyla 2024 yılına damgasını vuran Zeynep Bastık, bu kez şarkıyı söz ve bestecisi olan Mabel Matiz’le birlikte söyledi. Spotify’ın Global 50 listesinde 21. sıraya kadar yükselen, YouTube globalde üst sıralara çıkarak rekor kıran ve dünyanın en önemli müzik listelerinden biri olan Billboard’da ilk 10’da yer alan ‘Lan’, unutulmayacak ve arşiv niteliği taşıyacak bir video kliple hem yaratıcısını hem yorumcusunu buluşturdu. Mabel Matiz ve Zeynep Bastık, ‘Lan’ şarkısında düet yaptı.

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada
İki sanatçı, bu büyük buluşmaya özel çekilen klipte müzisyenlerin eşliğinde canlı performansla şarkıyı seslendirdi.

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada
Her konserde dinleyenlerin defalarca yeniden dinlemek istediği, YouTube’da 150 milyon kez izlenen, tüm dijital platformlarda 150 milyonu aşkın dinlenen şarkının etkileyici düeti ‘Lan’ı kült yapımlar arasına taşıdı.

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada
Bu özel buluşmayı anlatan Zeynep Bastık, “Bir akşam Mabel’in bana ‘senin için şarkı yaptım’ diye gönderdiği mesajla başlamıştı her şey. Bu hikayeyi, bu şarkının başarısını onunla paylaştığım için çok mutluyum ve bu mutluluğumuzu kamera önünde de onunla yaşamak istedim. Mabel de beni kırmadı ve birlikte çok özel bu şarkıyı paylaştık. Bu haliyle de çok seveceğinize eminim” dedi.

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz 'Lan' için bir arada
Ünlü sanatçı Mabel Matiz ise Zeynep Bastık’la yaptıkları düet hakkında “Beni en mutlu eden kolobrasyonlardan biriydi “Lan” ve Zeynep buluşması. Şarkıyı yazdıktan tam 1.5 yıl sonra, onu bir kez de birlikte söylemek, unutulmaz bir anı ve hediye oldu. Zeynep’e ve tüm dinleyicilerimize teşekkürler” sözleriyle duygularını paylaştı. İkilinin düeti Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan Zeynep Bastık’ın YouTube hesabında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!
  Gündem

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!
  Magazin

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım
  Magazin

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin
  Magazin

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı
  Cemiyet

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı