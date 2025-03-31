 Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Zeynep Bastık, bayramın birinci gününde Kıbrıs’ta sahneye çıktı.

Sanatçı, en sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen hayranları için seslendirdi.

Zeynep Bastık, şarkıları ve sahne performansıyla bayramın birinci gününde Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’de sahnedeydi.

Muhteşem enerjisiyle ve haftalarca liste başı olan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, sahnede şovuyla da büyük alkış aldı.



YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Zeynep Bastık Kıbrıs’ta sevenlerine bir de sürpriz yaptı. Ünlü sanatçı yakında yayınlayacağı yeni şarkısından da küçük bir bölüm seslendirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak hayran bırakan bir performansa imza atan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

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