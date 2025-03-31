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Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi! İşte detaylar...

Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Zeynep Bastık, bayramın birinci gününde Kıbrıs’ta sahneye çıktı.

 Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Sanatçı, en sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen hayranları için seslendirdi.

 Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Zeynep Bastık, şarkıları ve sahne performansıyla bayramın birinci gününde Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’de sahnedeydi.

 Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Muhteşem enerjisiyle ve haftalarca liste başı olan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, sahnede şovuyla da büyük alkış aldı.

Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!
YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ
Zeynep Bastık Kıbrıs’ta sevenlerine bir de sürpriz yaptı. Ünlü sanatçı yakında yayınlayacağı yeni şarkısından da küçük bir bölüm seslendirdi.

 Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak hayran bırakan bir performansa imza atan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

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