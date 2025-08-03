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Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası. İşte detaylar...

Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası

Pop müziğin güçlü sesi Zeynep Bastık, yaz turnesi kapsamında Altınoluk Amfi Tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

  Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası


Biletlerin tamamen tükendiği konserde Bastık, enerjisi ve sahne performansıyla rüya gibi bir geceye imza attı.

  Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası

Konser boyunca “Lan”, “Uslanmıyor Bu”, “Her Mevsim Yazım” ve “Eyvah” gibi hit şarkılarını seslendiren Zeynep Bastık, izleyicilerle kurduğu sıcak diyaloglarla da alkış topladı.

  Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, hem duygusal hem de hareketli parçalarıyla geniş bir repertuvar sundu.

Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası

Altınoluk’un tatilcilerle dolup taştığı bir akşamda sahne alan Zeynep Bastık’ın sold out olan konseri, bölgedeki müzikseverler için yazın en özel etkinliklerinden biri oldu.

Zeynep Bastık, turnesine hız kesmeden devam ederken İstanbul konserini 23 Ağustos Cumartesi akşamı, BtcTurk Vadi'de verecek.

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