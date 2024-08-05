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Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi... İşte detaylar...

Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi

Zeynep Bastık, yazın enerjisini Ege ve Akdeniz kıyılarında verdiği konserlerle sahneye taşıyor.

 Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi

Ünlü yıldız, enerjisi, hit şarkıları, stiliyle önceki gün Çeşme’de sahnedeydi.

Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi
Türk pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.

Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi
Yaz stili ve en sevilen şarkılarıyla önceki gün Çeşme Stage On The Beach’te hayranlarıyla buluşan Zeynep Bastık, kendisini dinlemeye gelenlere müzik şöleni yaşattı.

Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi
Muhteşem enerjisiyle ve haftalarca liste başı olan hitleriyle şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, sahnedeki danslarıyla da büyük alkış aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

 

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