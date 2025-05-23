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Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam

Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam şarkısı.... İşte detaylar...

Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam

Zeynep Bastık yaza Kör Sevdam adlı sürpriz single’ı ile giriş yaptı. Ünlü sanatçının henüz yayınlanmadan dillere plesenk olan, sözleri ezberlenen yeni şarkısı, kısa sürede hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

 Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam

Her şarkısı liste başı olan Pop Müziği’nin iddialı sesi Zeynep Bastık, yeni parçası Kör Sevdam'ı 23 Mayıs’ta yayınladı. ‘Destan’dan sonra hız kesmeden üretmeye devam eden Zeynep Bastık’ın yeni şarkısının söz ve müziğinde Mert Çodur imzası bulunuyor. Etkileyici sözleri, kısa sürede dillere dolanan ezgisiyle ‘Kör Sevdam’ yazın en güçlü aşk şarkılarından biri.

 Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam

Kör Sevdam'ın nakaratını, şarkı yayınlanmadan birkaç gün önce arkadaşlarıyla otomobil içerisinde çektiği bir video ile yayınlayarak sürpriz yapan Zeynep Bastık, şarkısı yayınlandıktan sonra da dinleyicileriyle sosyal medya hesabında canlı yayında buluştu. Bastık, “Sizlerden yüzlerce video geliyor. Sizin sesinizden aylardır benimle olan şarkımı duymak beni çok heyecanlandırıyor. Kör Sevdam’ı hemen alıp benimsediğiniz, bağrınıza bastığınız için deli gibi mutluyum. Bu şarkı hem yara değişiyor hem yara sarıyor.” diye hayranlarına seslendi.

Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam
Hypers Music etiketiyle yayınlanan Kör Sevdam, tüm dijital platformlarda yayında.

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