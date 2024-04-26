Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

Zeynep Bastık, Kerki Solfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda TİM Show Center'da sahne aldı.

1,5 ay sonra yeniden hayranlarıyla buluşan ve 23 Nisan konserinin hemen arkasından verdiği bu konserle İstanbullu hayranlarıyla özlem gideren ünlü sanatçı, unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkıları, izleyicileriyle olan sıcak sohbeti ve sahne performansıyla kendine hayran bırakan Zeynep Bastık’ı dinlemeye ünlü isimler de geldi. Berkay, Edis, Emir Can İğrek, Umut Kurt, Şevval Şahin gibi isimler konseri izleyenler arasındaydı.

İlk şarkısından sonra seyircileriyle sohbet eden Zeynep Bastık, “Ne güzelsiniz çok heyecanlıyım çünkü çok özlemişim sizlerle beraber olmayı. 1,5 aydır konserde buluşmamıştık. 23 Nisan konserimin ardından bugün burada sizinle olmak gerçekten çok güzel. Bu geceye özel sürprizlerim de olacak” dedi.

‘Lan’ şarkısını orkestrasının yanı sıra ud, kanun, perküsyon performanslarıyla birlikte seslendiren Zeynep Bastık’a salonu dolduran hayranları da eşlik etti. Ünlü sanatçı müzisyen dostu Emir Can İğrek ile de ‘Dargınım’ şarkısında sürpriz bir düet yaptı.

Sahneye siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı kostümle çıkan Zeynep Bastık şık stili ile beğeni topladı.

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