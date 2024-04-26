  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

Zeynep Bastık TİM Show Center’da düzenlediği konserle İstanbul sahnesindeydi. Dillerden düşmeyen şarkıları, sahne kostümleri ve şovuyla büyüleyici bir gece yaşatan sanatçıyı, ünlü dostları da izledi. Gecede ‘Lan’ şarkısını ud, kanun ve perküsyon eşliğinde seslendirerek izleyenlerine sürpriz yapan Bastık’ın performansı görülmeye değerdi.

Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

Zeynep Bastık, Kerki Solfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda TİM Show Center'da sahne aldı.

Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

1,5 ay sonra yeniden hayranlarıyla buluşan ve 23 Nisan konserinin hemen arkasından verdiği bu konserle İstanbullu hayranlarıyla özlem gideren ünlü sanatçı, unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

Şarkıları, izleyicileriyle olan sıcak sohbeti ve sahne performansıyla kendine hayran bırakan Zeynep Bastık’ı dinlemeye ünlü isimler de geldi. Berkay, Edis, Emir Can İğrek, Umut Kurt, Şevval Şahin gibi isimler konseri izleyenler arasındaydı. 

Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

İlk şarkısından sonra seyircileriyle sohbet eden Zeynep Bastık, “Ne güzelsiniz çok heyecanlıyım çünkü çok özlemişim sizlerle beraber olmayı. 1,5 aydır konserde buluşmamıştık. 23 Nisan konserimin ardından bugün burada sizinle olmak gerçekten çok güzel. Bu geceye özel sürprizlerim de olacak” dedi.

Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

‘Lan’ şarkısını orkestrasının yanı sıra ud, kanun, perküsyon performanslarıyla birlikte seslendiren Zeynep Bastık’a salonu dolduran hayranları da eşlik etti. Ünlü sanatçı müzisyen dostu Emir Can İğrek ile de ‘Dargınım’ şarkısında sürpriz bir düet yaptı.

Zeynep Bastık’tan konserde sürpriz

Sahneye siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı kostümle çıkan Zeynep Bastık şık stili ile beğeni topladı.  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu

Ünlü model Buse İskenderoğlu üstsüz fotoğrafını paylaştı
  Magazin

Ünlü model Buse İskenderoğlu üstsüz fotoğrafını paylaştı

Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!
  Magazin

Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu
  Magazin

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!
  Magazin

Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi
  Magazin

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi