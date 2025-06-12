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Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser. İşte detaylar...

Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser

Zeynep Bastık, İzmir Türk Koleji (İTK) mezunlarının geleneksel olarak düzenlediği özel bir organizasyonda sahne aldı.

 Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser

Gecede ünlü sanatçının ilkokul öğretmeni de onu izleyenler arasındaydı.

 Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser

Zeynep Bastık’ın İzmir Hava Gazı Fabrikası’nda gerçekleşen konserini, 75 yıllık İzmir Türk Koleji’nin her yaştan mezun ve öğrencileri izledi. Festival havasında geçen gecede çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İzmir’de geçiren Zeynep Bastık duygusal anlar yaşadı. “Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum. Tüm öğretmenlerimiz ve sizlerle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.

 Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser

Zeynep Bastık gecenin sürprizini ise kendisini izlemeye gelen ilkokul öğretmenini karşısında gördüğünde yaşadı. İlkokul öğretmeni Sema Saatçi’yle sarılan Zeynep Bastık, "Emeğinizi, hakkınızı ödeyemem" derken, Saatçi, "Seninle gurur duyuyorum canım kızım" diyerek ünlü sanatçıya sarıldı.

Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser
Zeynep Bastık gecede en sevilen şarkılarının yanı sıra bu sene yayınladığı Destan ve Kör Sevdam şarkılarıyla da büyük alkış aldı.

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