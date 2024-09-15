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Zeynep Bastık'tan hayranlarına müjde!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarına müjde! İşte detaylar...

Zeynep Bastık'tan hayranlarına müjde!

Zeynep Bastık, Ankara’da genç hayranlarıyla Bliss Out Festivali kapsamında bir araya geldi. Sahnede müthiş bir enerjiyi yansıtan ünlü sanatçı, iki saat boyunca müzik şöleni yaşattı.

  Zeynep Bastık'tan hayranlarına müjde!

Türk pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, sonbaharın ilk konserinde Ankara’da izleyicisiyle buluştu. Almanya seyahati sonrasında Ankara’ya giderek sahne alan Zeynep Bastık, Bliss Out festivalinin ilk gününde genç hayranlarıyla birlikte şarkılarını söyledi.

Zeynep Bastık'tan hayranlarına müjde!
Muhteşem enerjisiyle ve haftalarca liste başı olan hitleriyle şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, sahnedeki danslarıyla da büyük alkış aldı.

Zeynep Bastık'tan hayranlarına müjde!
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı, harika bir performansa imza attı. Zeynep Bastık, “Sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım haberlerim var. Çok yakında sizlere açıklayacağız” diyerek büyük merak uyandırdı.

 

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