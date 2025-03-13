 Zeynep Bastık'tan global arena için büyük adım

Southeast/Universal Music ve Türkiye’den Hypers Music, Zeynep Bastık ile özel bir uluslararası iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Berlin’de imzalanan anlaşma Türk Pop Müziği’nin güçlü fenomeninin kariyerinde önemli bir dönüm noktasını işaret etti. Berlin’deki anlaşmada Zeynep Bastık’ın müzik ve menajerlik şirketi Hypers Music, Southeast Records ve Universal Music'in yöneticileri bir araya geldi. Kariyerinde yeni bir döneme giren Zeynep Bastık, “Son yıllarda yayımladığım şarkıların dünya çapında bu kadar çok dinleyiciye ulaşması, müzikal kariyerimdeki en heyecan verici dönüm noktalarından biri. Universal ile yapılan iş birliği sayesinde, müziğim ve sesimle yeni dünyalara ve insanlara ulaşmayı umuyorum. Yakında, bizi duygusal olarak bağlayacak ve sınırları aşacak yeni şarkılar yayınlayacağız.” diye konuştu.

Zeynep Bastık’ın Universal Music ile iş birliği, 2022’de yayımladığı hit single’ı "Ara" ile başladı. Şarkı, Türkiye radyo listelerinde 14 hafta boyunca zirvede kalarak, 100 binden fazla TikTok paylaşımına ilham verdi. "Ara", sadece ünlü sanatçının müzikal yeteneğini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda onun uluslararası potansiyelini de gözler önüne serdi. Universal Music’ten Daniel Schmidt, “Ara, Zeynep’in dinleyicileriyle derin bir bağ kurma, kültürlerarası köprüler kurma ve dinleyicilerini Türkiye’nin çok ötesine ilham verme biçimini gösteriyor” dedi.

(Okan Aydoğdu - Zeynep Bastık- Tolga Akış - Eylül Dolkeles Gurevin)

2024 yılında Zeynep Bastık, "Lan" şarkısıyla yeni rekorlar kırdı. Şarkı, 24 saat içinde 2,7 milyon dinlenme elde ederek Türkiye müzik tarihinde bir rekor kırdı. "Lan" ayrıca, Spotify Global Top 50'ye giren ilk tamamen Türkçe şarkı olarak 21. sıraya yerleşti ve 2024 yılında Spotify Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı oldu.



OKAN AYDOĞDU: ZEYNEP, HAYRANLARIYLA DERİN BİR BAĞ KURUYOR

Southeast Records'un kurucusu Okan Aydoğdu'ya göre, Zeynep Bastık’ın en büyük gücü dinleyicisiyle kurduğu bağda yatıyor. Aydoğdu, “Zeynep, hayranlarıyla derin bir duygusal bağ kurma konusunda nadir bulunan bir yeteneğe sahip. Bu iş birliği, onun sanatsal vizyonunu ve benzersiz tarzını daha geniş bir uluslararası kitleye ulaştırma fırsatı sunuyor” dedi.

Hypers Music kurucusu Tolga Akış ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Bu ortaklık, Zeynep’in olağanüstü yeteneğini küresel bir kitleye sunma konusunda harika bir fırsat sunuyor. İstanbul’daki uzmanlığımızı, Southeast ve Universal Music’in uluslararası erişimi ve kaynaklarıyla birleştirerek, Zeynep’in sınırlarını zorlamaya ve dünya çapında hayranlarına ilham vermeye devam edeceğine eminiz.”

(Katharina Lewis - Tolga Akış - Okan Aydoğdu - Zeynep Bastık - Lisa Marks - Eylül Dolkeles Gurevin - Christoph Bruns - Anna Andrahanov)

Southeast Records ve Universal Music'in desteğiyle Zeynep Bastık, kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Geçmiş başarıları ve bu yeni uluslararası ortaklık, Türk Pop Müziği’nin küresel çapta ilgi gördüğünü gösterirken, Zeynep Bastık bu hareketin öncülerinden biri olarak öne çıkıyor.

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