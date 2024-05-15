Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Zeynep Bastık, deniz ve havuz sezonunu açtı.



Şarkıcı, güneşlendiği anları paylaştı.



Bastık, beyaz bikini tercih etti.



Şarkıcı fit haliyle dikkat çekti.

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