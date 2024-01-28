 Zeynep Bastık sosyal medyayı salladı

Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran, kapalı gişe konserlerde sevenleriyle bir araya gelip unutulmaz geceler yaşatan Zeynep Bastık son pozlarıyla olay yarattı.



Bastık farklı saç stili, makyajı ve cesur kıyafetiyle çektirdiği kareleri sosyal medyada paylaşır paylaşmaz

fotoğraflara beğeni yağmaya başladı.



Zeynep Bastık’ın farklı imajı çok beğenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.