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Zeynep Bastık sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

Zeynep Bastık sosyal medyayı salladı

Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran, kapalı gişe konserlerde sevenleriyle bir araya gelip unutulmaz geceler yaşatan Zeynep Bastık son pozlarıyla olay yarattı.

Zeynep Bastık sosyal medyayı salladı
Bastık farklı saç stili, makyajı ve cesur kıyafetiyle çektirdiği kareleri sosyal medyada paylaşır paylaşmaz

 Zeynep Bastık sosyal medyayı salladı

fotoğraflara beğeni yağmaya başladı.

 Zeynep Bastık sosyal medyayı salladı
Zeynep Bastık’ın farklı imajı çok beğenildi.

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