  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi. İşte detaylar...

Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi

Zeynep Bastık, yaz sahnesine hız kesmeden Kıbrıs’ta devam etti. Ünlü sanatçı, bu yaza damga vuran hit’lerinin yanı sıra eğlenceli şarkılarıyla yazın ateşini alevlendirdi.

 Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi

Zeynep Bastık önceki gece Kaya Palazzo Resort Girne’de sahne aldı. Kıbrıs’ta yaz coşkusunu yaşatan Zeynep Bastık müzik ve eğlence dolu bir geceye imza attı.

Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi

Sahneye mini, ışıltılı tulumdan oluşan kostümüyle çıkan sanatçı, ‘Kör Sevdam’, ‘Destan’ gibi bu seneye damgasını vuran parçalarının yanı sıra ‘Lan’, ‘Eyvah’, ‘Felaket’, ‘Savaştım Harbiden’, ‘Ara’, ‘Sana Bayılıyorum’ gibi hit şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi
Konser boyunca sahne performansıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, hayranlarının coşkusuna dansları ve samimi sahne içi sohbetleriyle karşılık verdi.

Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular
  Magazin

Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!
  Magazin

Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti
  Magazin

Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti

Gülcan Zeybel: Avrupa’da parlayan bir Türk kadını!
  Hayatın İçinden

Gülcan Zeybel: Avrupa’da parlayan bir Türk kadını!

Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!
  Magazin

Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi
  Gündem

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi