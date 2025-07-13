 Zeynep Bastık’ın Konya’da sahne tarzı

Son dönemde yeni teklileri ve akustik videolarıyla müzik dünyasına damgasını vuran Zeynep Bastık, sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor.



Bastık en son sahne aldığı Konya’da unutulmaz sahne performansıyla bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Zeynep Bastık önceki gece Konya 66. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında sahne aldı. Açık hava sahnesinde gerçekleşen konser, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Müzik ve eğlenceyle dolu bu özel gecede festival alanını dolduran vatandaşlar, Zeynep Bastık’ın enerjik sahne performansıyla doyasıya eğlendi.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Bastık, enerjisiyle izleyenleri büyüledi. Birbirinden hit şarkılarını müthiş dans performanslarıyla birleştiren Zeynep Bastık, ‘Kör Sevdam’, ‘Lan’, ‘Eyvah’ gibi hit şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

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