 Zeynep Bastık'ın Harbiye tarzı

Enerjisi, hit şarkıları, stiliyle Harbiye sahnesinden Zeynep Bastık geçti. Yaz sahnelerine hız kesmeden devam eden Zeynep Bastık, İstanbul’da uzun bir aradan sonra verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı.

Zeynep Bastık önceki gece Atlantis Yapım organizasyonuyla Paribu Harbiye Açık hava konser serisinde sahne aldı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda bir araya gelen binlerce dinleyicisi için seslendirdi.

Zeynep Bastık sahneye “Yakışır Bana” adlı şarkısı ve dinleyicilerinin alkışlarıyla çıktı. Konserinin ilk yarısında akustik olarak parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, “Felaket”, “Lan”, “Bir Daha”, “Uslanmıyor Bu” gibi şarkılarıyla “Delikanlım” gibi klasikleri de söyledi. Zeynep Bastık, repertuarın, coşkunun, dansın gücüyle yükselen enerjisiyle ikinci yarıda “Ara”, “Sana Bayılıyorum”, “Eyvah”, “Marlon Brando” gibi şarkılarla sahnedeydi. Zeynep Bastık’ın sahne şovuna dijital bir şov ve dansçıları da eşlik etti.

Ünlü yıldızı izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Didem Soydan, Nazlı Bulum, Serkay Tütüncü, Umut Kurt, Umut Eker, Yasemin Sakallıoğlu gibi isimler yer aldı.

Zeynep Bastık’ın açık hava konserleri önümüzdeki günlerde Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Kıbrıs’ta devam edecek.

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