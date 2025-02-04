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Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor! İşte detaylar...

Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!

Zeynep Bastık, 2025 yılının ilk şarkısını yayınlayarak yıla iddialı bir giriş yapıyor.

 Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!


Sanatçının Destan şarkısı 14 Şubat’ta dinleyiciyle buluşuyor.

 Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!

Her şarkısı liste başı olan Pop Müziği’nin iddialı sesi Zeynep Bastık,

 Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!


yeni parçası Destan'ı yayınlamak için gün sayıyor.

 Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!

Sözü ve müziği Göko'ya ait olan Destan ünlü sanatçının eşsiz yorumuyla 14 Şubat’ta yayınlanıyor.

 

Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!
Destan’ın klibi için kamera karşısına da geçecek olan sanatçı,

 Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!


şarkısıyla olduğu kadar yeni koreografisi ve

Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!
klibiyle de adından söz ettirecek.

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