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Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı

Zeynep Bastık, Alaçatı Ot Festivali kapsamında İzmir'de sahne aldı.

 Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı

Ünlü sanatçı sahne performansı ve festival havasını yansıttığı stiliyle katılımcılarla birlikte sezonun ilk Ege konserini verdi.

 Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı

Zeynep Bastık, "Memleketim" dediği İzmir'de Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde sahne aldı. Baharın gelişini dillere destan olan şarkıları ve sahne performansıyla kutlayan ünlü sanatçı, enerjisiyle festival katılımcılarını coşturdu.

 Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı


Zeynep Bastık, ekose desenli İspanyol paça pantolonuyla sahnede festival tarzını yansıttı. Sanatçı, 'Eyvah', 'Lan', 'Bundan Böyle' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra son yayınladığı 'Destan' şarkısını da seslendirdi.

Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı
Zeynep Bastık kendisini izlemeye gelenlere, "Burada olduğum için çok mutluyum. Festival ruhunu hep çok sevdim özellikle İzmir’deyse. Geçen hafta Alaçatı pazarında karşılaştığımız dinleyicilerim burada mı, geldiniz mi?" diye hayranlarına seslendi.

Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı
DÜETLE SÜRPRİZ YAPTILAR
Gecenin sürprizi ise Zeynep Bastık'ın müzikal kariyerinde daha önce de bir araya geldiği Anıl Piyancı ile düeti oldu. Konseri izlemek için gelen Anıl Piyancı sahneye çıkınca tüm festival katılımcıları neşeli bir sürpriz yaşadı. İkili 'Bırakman Doğru mu?' adlı şarkıyı birlikte seslendirdi.

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