Zeynep Bastık, Evlilikle İlgili Konuştu

Zeynep Bastık, Etiler'deki Da Mario adlı mekandaydı. Emircan İğrek ile mekandan çıkan Bastık, gazetecileri görünce, "Emircan ile bayağıdır görüşmüyorduk. Biz çok severiz birbirimizi. Yemek yedik" dedi.

Geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketiyle alakalı cümleler kurarken boğazı düğümlenen Zeynep Bastık, "Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Üzgünüz, mutsuzuz. Hepimizin bir işi var, hepimizin devam etmek zorunda olduğu bir hayatı var. Herkesle aynı duyguyu paylaşmaya çalıştık ve devam ediyoruz. Unutmadık, unutmuyoruz. Hâlâ iletişimdeyiz ordaki insanlarla. Biz de bir şekilde akıl sağlığımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz. O kadar zor zamandan geçtik ki çok zordu, çok sertti" şeklinde konuşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Aynı zamanda yaşanan deprem felaketinde enkaz altından çıkartılan bir genç kız, yaşadığı felaketin ardından kurtarıldığında, Zeynep Bastık'ın 'Gül Beyaz' şarkısını açmalarını istemişti. Bastık bu konuyla ilgili de, "İletişimdeyiz. Birlikteyiz ve beraber olacağız. Orada da her şey iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

"BELKİ BİR GÜN AŞIK OLURUM"

Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl ayrıldığı Tolga Akış'dan ayrıldıktan sonra Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi Efe Çelik ile anılmıştı. Şarkıcı, aşk soruları ve evlilik soruları ile alakalı "Gerçekten şu an evliliğe kapıları kapattığımı mı konuşmalıyız? Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde. Belki bir gün aşık olurum, evlenirim, çocuk yaparım. İnsan her şeyi açık etmek ve açıklamak zorunda değil. Tolga ile de çok güzel bir kariyer yönetiyoruz. İlişkiler biter ilişkiler başlar. Görüşmeye de devam ediyoruz. İnsanlar sevgili olabilir, evlenebilir, bir gün sizler de boşanabilirsiniz. Hayat böyle bir yer. Hepimiz evleniyoruz boşanıyoruz, sevgili oluyoruz ayrılıyoruz." diye konuştu.

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