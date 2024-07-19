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Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu. İşte detaylar...

Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Zeynep Bastık, enerjisi, hit şarkıları, stiliyle önceki gün Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

 Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Ünlü sanatçı Bodrum’un efsanevi ambiyansında unutulmaz bir geceye imza attı.

 Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Türk pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.

 Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Zeynep Bastık, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına müzik şöleni yaşattı.

 Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Bastık, "Bu sıcak havada bizleri yalnız bırakmayıp geldiniz. Şarkılarımla gönlümüz, ruhumuz serinlesin umarım" diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu
Muhteşem enerjisiyle ve dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı,

Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

sahnedeki danslarıyla da büyük alkış aldı.

Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

 

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