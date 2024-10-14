Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Zeynep Bastık, ameliyat oldu.



Şarkıcı, operasyon sonrası hastane odasından açıklama yaptı.



Bastık, "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatı oldum" dedi.

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