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Zeynep Bastık, 19 Mayıs gururunu Samsun’da sahnede kutladı

Türk Pop Müziği’nin yıldız ismi Zeynep Bastık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda şarkılarını Samsun’da binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. “Bugün mirasımızın ve tarihin izlerini andığımız Samsun’da sizinle olmaktan gurur duyuyorum” diyen Zeynep Bastık coşku dolu bir konser verdi.

Zeynep Bastık, 19 Mayıs gururunu Samsun’da sahnede kutladı

Zeynep Bastık, şarkıları ve sahne performansıyla 19 Mayıs coşkusunu Samsun’da verdiği konserle unutulmaz kıldı. Vestel’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Gençlik Festivali’nde sahneye çıkan ünlü sanatçıyı binlerce hayranı izledi.

Zeynep Bastık, 19 Mayıs gururunu Samsun’da sahnede kutladı

Zeynep Bastık’ın sesi, şarkıları, dansçıları ve orkestrası ile gerçekleştirdiği sahne performansıyla, konseri izleyen binlerce Samsunlu unutulmaz anlar yaşadı. Haftalarca liste başı olan şarkılarını kendisini izleyenlerle birlikte söyleyen Zeynep Bastık, “19 Mayıs’ta, bu özel tarihte sizlerin huzurunda olmak benim için çok kıymetli. Mirasımızın ve tarihimizin izlerini andığımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihte bugün ayak bastığı Samsun’da sizinle olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Bastık, “Bu gece unutulmaz anlar yaşadık. Coşkumuz daim olsun” diyerek sahneden indi.

Zeynep Bastık, 19 Mayıs gururunu Samsun’da sahnede kutladı

Sahne kostümünde siyah taş işlemeli özel bir tasarım tercih eden Zeynep Bastık, kırmızı eldivenleriyle bayram şıklığını sahnede de sergiledi.  

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