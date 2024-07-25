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Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı

Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı. İşte detaylar...

Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı

'The Voice of Germany'den sonra müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Zeynep Avcı, bu yaz Barış Manço'nun unutulmaz eseri 'Hal Hal' ile dinleyicileriyle buluşuyor.

Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı
Şarkıcı, bu yeni çalışmasıyla hem Barış Manço'ya saygı duruşunda bulunuyor hem de kendi yorumunu ekleyerek şarkıya yepyeni bir soluk getiriyor.

Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı

Modern düzenlemelerle zenginleştirilen 'Hal Hal', dinleyicilere nostaljik bir yolculuk sunarken

Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı
aynı zamanda günümüzün müzikal dokunuşlarını da barındırıyor.

 Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı

Şarkının söz ve müziği Barış Manço'ya ait olup, aranjmanı Sabi Saltiel tarafından yapıldı. Hasan Kuyucu'nun yönetmen koltuğunda klip Berlin'de çekildi. 

 

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