Zeydan Karalar ve Songül Güner’den muhteşem düet

Adana Büyükşehir Belediye’nin 21 Aralık Dünya İnsan Hakları günü temasıyla düzenlediği etkinlik sahne alan sanatçı Songül Güner, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar’ın katıldığı etkinlikte Güner, muhteşem sesiyle yüzlerce kişiyi mest etti.

Gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkan Başkan Zeydan Karalar ile Songül Güner’in yaptığı düet büyük ilgi gördü. “Derdim Çoktur Hangisine Yanayım” isimli eseri seslendirdi ikili. Düetin ardından konuşma yapan Karalar, CHP’li Belediyelere gelen hacizleri değerlendirdi ve şunları söyledi:

“KONSER BAHANE, DERTLERİ BAŞKA”

“Böylesine özel bir günde siyaset yapmak bize yakışmaz ama onca büyük borç batağında AK Partili belediye varken sadece CHP’li belediyelere haciz getirilmesi insanı oldukça üzüyor. Konserler tartışılıyor. Ama bizler hiçbir zaman belediyemizin bütçesine har vurup harman savurmadık. Söylenildiği gibi de konserlere de hiç öyle büyük paralar vermedik. Bizim tek derdimiz var Adana ve Adanalı hemşerilerimize hizmet etmek. Bizi asla yıldıramayacaklar. Asla pes etmeyeceğiz.

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