Zerrin Özer: Z kuşağıyla tanışmak istiyorum

Grand Müzik etiketiyle 4 Ağustos’ta yayınlanacak olan yeni şarkısı için oldukça heyecanlı olan Zerrin Özer, klip çekimleri sırasında duygularını da dile getirdi.

Özer, “Yeni bir tarz ve yeni bir Zerrin Özer’le 4 Ağustos’ta müzik severlerin karşısında olacağım. Bu şarkım dahil olmak üzere bir sonraki şarkılarımla Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum. Buradan mutluluğumu da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. İçim kıpır kıpır” dedi.

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