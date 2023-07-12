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Zerrin Özer: Z kuşağıyla tanışmak istiyorum

Türk pop müziğinin divası Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Basit Numaralar’ isimli yeni şarkısını Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdi.

Zerrin Özer: Z kuşağıyla tanışmak istiyorum

Grand Müzik etiketiyle 4 Ağustos’ta yayınlanacak olan yeni şarkısı için oldukça heyecanlı olan Zerrin Özer, klip çekimleri sırasında duygularını da dile getirdi.

Zerrin Özer: Z kuşağıyla tanışmak istiyorum

Özer, “Yeni bir tarz ve yeni bir Zerrin Özer’le 4 Ağustos’ta müzik severlerin karşısında olacağım. Bu şarkım dahil olmak üzere bir sonraki şarkılarımla  Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum. Buradan mutluluğumu da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. İçim kıpır kıpır” dedi.

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