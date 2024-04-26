  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zerrin Özer: Yeni bir rekor için geliyorum

Basit Numaralar şarkısıyla tüm dijital platformlarda rekor kıran Zerrin Özer, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan  ‘Ne Halin Varsa Gör’ isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.

Zerrin Özer: Yeni bir rekor için geliyorum

Hastane sürecinin ardından iyileşir iyileşmez kamera karşısına geçen Zerrin Özer, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş’in üstlendiği, Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibinin ardından şarkısıyla birlikte yeni bir rekor kırmaya geldiğini söyledi.

Zerrin Özer: Yeni bir rekor için geliyorum

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu

Ünlü model Buse İskenderoğlu üstsüz fotoğrafını paylaştı
  Magazin

Ünlü model Buse İskenderoğlu üstsüz fotoğrafını paylaştı

Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!
  Magazin

Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu
  Magazin

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!
  Magazin

Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi
  Magazin

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi