Zerrin Özer: Yeni bir rekor için geliyorum

Hastane sürecinin ardından iyileşir iyileşmez kamera karşısına geçen Zerrin Özer, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş’in üstlendiği, Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibinin ardından şarkısıyla birlikte yeni bir rekor kırmaya geldiğini söyledi.

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