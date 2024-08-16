 Zerrin Özer sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Her Gün Olay’ isimli yeni çalışmasını Grand Müzik etiketiyle yayınladı. Erkan Nas yönetmenliğinde İstanbul’da kamera karşısına geçen Zerrin Özer,yeni şarkısı için, "Çok güzel bir çalışma oldu. Artık ayda bir ya da iki ayda bir sevenlerimizle buluşacağız" dedi.

Sözlerine devam eden sanatçı sağlık durumunu merak eden hayranlarına da açıklamalarda bulunup, "Sağlık durumum çok iyi. Kendimi çok iyi hissedeyiyorum. Mutlu ve huzurluyum. Herkes gibi arada bende sağlık sorunları yaşıyorum. Kimse meraklanmasın bomba gibiyim ve herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl omurilik ameliyatı olan Zerrin Özer, ameliyat sonrası sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu sebebi ile Darülaceze’ye yatmış ve tedavi görmüştü.

Z KUŞAĞI GÖZÜMÜN NURU

'Basit Numaralar' şarkısıyla büyük bir başarıya imza atıp rekor kıran Zerrin Özer, "Ben bütün kuşakları çok seviyorum. Hepsi benim canım. 'Basit Numaralar' şarkımla da Z kuşağıyla tanıştım ve çok sevdim onları. Onlarda artık benim gözümün nuru" dedi.

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